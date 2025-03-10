سموتريتش: رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد مختلف وأكثر صرامة

وكالات

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قوله: "بالتأكيد سنعود قريبًا للقتال في قطاع غزة".

وأضاف سموتريتش، أن رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي لم يقل الحقيقة كاملة أمام الكابينت وأحيانًا كان يقول غيرها.

وأشار إلى أن رئيس الأركان الجديد مختلف وأكثر صرامة ويريد عملية مكثفة في غزة تهدف لاحتلال القطاع وتدمير حركة حماس.

وفي يناير الماضي، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي استقالته من منصبه، وقال في رسالة استقالته: "أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023".

ودخلت استقالة هليفي حيز التنفيذ في 6 مارس الجاري.