ترامب: علاقتي جيدة مع الرئيس الصيني وسألتقي به في مرحلة ما

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه غير قلق بشأن المناورات العسكرية المزمعة بين روسيا والصين وإيران، مشيرا إلى أنه من الممكن عقد اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وعلى متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من فلوريدا إلى واشنطن الأحد، سأل الصحافيون ترامب عما إذا كان يخطط للقاء الرئيس الصيني، فأجاب: "نعم، في مرحلة ما سألتقي به، لدي علاقة جيدة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينج"، وفقا لروسيا اليوم.

وسئل أيضا عما إذا كان من المتوقع التوصل إلى صفقة بيع موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" قريبا، فقال: "ربما قريبا، نحن نتعامل مع أربع مجموعات مختلفة، والكثير من الناس يريدون شراء تيك توك، والقرار يعود لي".

وفي فبراير، أعرب ترامب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الصين، إذ قال: إن شي جين بينج قد يزور الولايات المتحدة.