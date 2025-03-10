ترامب: الرسوم الجمركية ستجعل أمريكا بلدًا غنيًا مرة أخرى



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن الرسوم الجمركية ستكون أعظم شيء قامت به الولايات المتحدة به على الإطلاق كدولة.

وأضاف ترامب أن الرسوم الجمركية ستجعل الولايات المتحدة بلدا غنيا مرة أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار ردا على سؤال حول احتمال حدوث ركود: "أقول لكم شيئا.. بالطبع ستتردد.. من يدري؟ كل ما أعرفه هو أننا سنحصل على مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية، وسنصبح أغنياء إلى الحد الذي لن تعرف معه متى ستنفق كل هذه الأموال.. أنا أقول لكم فقط راقبوا".

وحول التعريفات الجمركية على الصين، صرح ترامب بأن بكين سرعان ما تراجعت عن هذا الخطاب، مردفا بالقول: "كما تعلمون كانوا صارمين للغاية.. وقلت، ما الأمر؟ تراجعوا عن هذا الخطاب..".

وأشار إلى أنه لديه علاقة جيدة جدا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وبشأن احتمال حدوث إغلاق حكومي، أكد الرئيس الأمريكي، أن "الديمقراطيين يريدون ذلك.. إنهم يريدون تدمير البلاد.. لذا لا أستطيع أن أخبركم ولكن هذا قد يحدث".

وتابع: "لا ينبغي أن يحدث وربما لن يحدث، أعتقد أن المشروع سوف يتم تمريره، ولكن هذا قد يحدث الإغلاق".