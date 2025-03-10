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أمريكا.. اعتراض طائرة تحلّق بالقرب من منزل ترامب

12:58 ص الإثنين 10 مارس 2025

ترامب

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وكالات

قالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، إنها اعترضت طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور مؤقتا قرب منزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا.

وأشارت القيادة الأمريكية، إلى أن الحادث الذي وقع يوم الأحد جرى بينما كان ترامب يلعب الجولف في "ويست بالم بيتش"، إذ قامت مقاتلة "إف 16" بإطلاق قذائف تحذيرية للفت انتباه الطيار المدني.

وأكدت القيادة الأمريكية، أن عملية الاعتراض لم تغير جدول ترامب أو تمثل تهديدا على أمنه، موضحة أن القذائف كانت مرئية على الأرض لكنها لا تشكل خطرا وتحترق سريعا.

ومع هذا الحادث، يرتفع عدد الانتهاكات إلى ما يزيد عن 20 انتهاكا منذ تولي ترامب السلطة في 20 يناير الماضي.

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ترامب فلوريدا اعتراض طائرة تحلّق بالقرب من منزل ترامب
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