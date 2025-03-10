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بيونج يانج: المناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية عمل استفزازي خطير

12:01 ص الإثنين 10 مارس 2025

مناورات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

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وكالات
قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عمل استفزازي خطير.
وفي أواخر فبراير الماضي، تعهدت كوريا الشمالية بالرد على ما أسمته "التهديدات الاستراتيجية من الولايات المتحدة وأعداء آخرين"، باستخدام "الوسائل الاستراتيجية".
وتشير بيونج يانج، إلى التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بمشاركة قاذفات استراتيجية أمريكية.
وقال رئيس الشؤون العامة بوزارة الدفاع الكورية الشمالية، إن الاستفزازات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفائها تصاعدت منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب".
وأوضح البيان، أنه للمرة الأولى تم نشر قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز "بي 1- بي" في كوريا الجنوبية أمس الأول الخميس، فضلا عن مناورات "درع الحرية" المشتركة المقرر إجراؤها بين سول وواشنطن مارس المقبل والتي تتضمن تدريبات ميدانية.
وكان الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي، نفذا مناورات جوية شاركت فيها قاذفة قنابل "بي 1- بي" الأمريكية إلى جانب عدد من المقاتلات، كأول تدريب مشترك بين الجيشين منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة.

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