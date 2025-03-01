إعلان

رئيس الأركان الإسرائيلي: لو هاجمنا حزب الله يوم 7 أكتوبر لوصل إلى حيفا

11:57 م السبت 01 مارس 2025

هارتسي هاليفي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إن التحقيقات العسكرية بشأن 7 أكتوبر تضمنت انتقادات من رئيس الأركان المستقيل هارتسي هاليفي لضابط استخبارات مكتب رئيس الوزراء.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن ضابط استخبارات مكتب رئيس الوزراء لم يبلغ القيادة العليا بالمعلومات المتاحة لديه ليلة 7 أكتوبر.

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي المستقيل هارتسي هاليفي، أنه لو هاجم حزب الله اللبناني إسرائيل في 7 أكتوبر لوصلت قواته إلى حيفا.

في المقابل، قال مكتب نتنياهو، إن من المؤسف أن يحاول رئيس الأركان إلقاء مسؤولية فشل 7 أكتوبر على مرؤوسيه من خلال مهاجمة ضابط استخبارات بشكل علني.

وأوضح مكتب نتنياهو، أن ضابط الاستخبارات في الأمانة العسكرية لرئيس الوزراء تلقى ليلة 7 أكتوبر إشعارا يحتوي على بعض المؤشرات التحذيرية ولم يصنف على أنه عاجل، مؤكدا أن السكرتير العسكري أبلغ رئيس الوزراء بتطورات أحداث ليلة 7 أكتوبر صباح اليوم التالي.

ولفت مكتب نتنياهو، إلى أن ضابط الاستخبارات في الأمانة العسكرية لرئيس الوزراء لم يتم التحقيق معه ولم يدع لحضور جلسات استعراض تحقيقات الجيش.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هارتسي هاليفي الاحتلال الإسرائيلي حزب الله حزب الله اللبناني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان