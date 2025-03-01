رئيس الأركان الإسرائيلي: لو هاجمنا حزب الله يوم 7 أكتوبر لوصل إلى حيفا

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إن التحقيقات العسكرية بشأن 7 أكتوبر تضمنت انتقادات من رئيس الأركان المستقيل هارتسي هاليفي لضابط استخبارات مكتب رئيس الوزراء.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن ضابط استخبارات مكتب رئيس الوزراء لم يبلغ القيادة العليا بالمعلومات المتاحة لديه ليلة 7 أكتوبر.

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي المستقيل هارتسي هاليفي، أنه لو هاجم حزب الله اللبناني إسرائيل في 7 أكتوبر لوصلت قواته إلى حيفا.

في المقابل، قال مكتب نتنياهو، إن من المؤسف أن يحاول رئيس الأركان إلقاء مسؤولية فشل 7 أكتوبر على مرؤوسيه من خلال مهاجمة ضابط استخبارات بشكل علني.

وأوضح مكتب نتنياهو، أن ضابط الاستخبارات في الأمانة العسكرية لرئيس الوزراء تلقى ليلة 7 أكتوبر إشعارا يحتوي على بعض المؤشرات التحذيرية ولم يصنف على أنه عاجل، مؤكدا أن السكرتير العسكري أبلغ رئيس الوزراء بتطورات أحداث ليلة 7 أكتوبر صباح اليوم التالي.

ولفت مكتب نتنياهو، إلى أن ضابط الاستخبارات في الأمانة العسكرية لرئيس الوزراء لم يتم التحقيق معه ولم يدع لحضور جلسات استعراض تحقيقات الجيش.