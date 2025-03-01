الحكومة بغزة: كان من المقرر دخول 60 ألف بيت متنقل لكن دخل 15 فقط

وكالات

أعلن رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف، السبت، بدء حملة "غزة أجمل في رمضان" لرفع الأنقاض وتزيين الشوارع لإبراز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال.

وأشار معروف في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن الاحتلال مازال يتنصل من التزامه بإدخال البيوت المتنقلة "الكرفانات" إلى القطاع، لافتا إلى أن الحكومة بغزة لم تستقبل سوى 75% من عدد الشاحنات التي كان من المفترض أن تدخل القطاع وفقا للاتفاق.

وأكد معروف، أن الاحتلال سمح بدخول 80 ألف خيمة من أصل 200 ألف كان من المفترض أن تدخل قطاع غزة، موضحا أنه كان من المقرر دخول 60 ألف بيت متنقل لكن دخل 15 بيتا فقط.