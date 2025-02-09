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زيلينسكي: مستعد للتفاوض مع بوتين بشرط الحصول على ضمانات من واشنطن وأوروبا

11:24 م الأحد 09 فبراير 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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موسكو – (أ ش أ)

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشرط حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي - في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول استعداده للتفاوض المباشر مع بوتين - "إذا كان لدي يقين بأن أمريكا وأوروبا لن يتخلوا عنا وأنهم سيدعموننا ويمنحوننا ضمانات أمنية، سأكون مستعدًا لأي شكل من أشكال المفاوضات، نعم".

وأشار إلى أن هناك احتمالات لإنهاء الصراع في أوكرانيا خلال عام 2025، قائلًا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد نهاية سريعة للصراع.

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