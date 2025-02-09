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السفير الأمريكي لدى إسرائيل: سنحقق شيئا ذا أبعاد "توراتية" بالشرق الأوسط

08:59 م الأحد 09 فبراير 2025

السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي

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وكالات

قال السفير الأمريكي المعين لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستحقق شيئا ذا أبعاد توراتية بالشرق الأوسط في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد هاكابي، أن "الشيء الوحيد الذي نعرفه أن حماس لن تكون قادرة على البقاء وهذا بات محسوما".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، إنه إذا كان الجميع في أنحاء المنطقة لا يؤيدون خطة الرئيس دونالد ترامب فعليهم طرح خطتهم على الطاولة.

وأشار والتز، إلى أن ترامب ينظر إلى غزة بمنظور عملي ولا يمكن وضع مليارات الدولارات في إعادة البناء ثم يتكرر 7 أكتوبر "عملية طوفان الأقصى".

وأكد واتلز، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستمر في تدمير حركة حماس إذا لم تحترم شروط وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تهجير الفلسطينيين من غزة، إلى مصر والأردن والسيطرة على غزة لتحويلها إلى ما أسمه "ريفييرا الشرق الأوسط".

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مايك هاكابي السفير الأمريكي اسرائيل
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