إعلام عبري: الجيش أنشأ 9 مواقع عسكرية في المنطقة العازلة مع سوريا

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنشأ 9 مواقع عسكرية في المنطقة العازلة مع سوريا ويعتزم البقاء هناك حتى نهاية 2025 على الأقل.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم يوميا بمداهمات لمواقع عسكرية سورية سابقة وجمع الأسلحة من القرى المحلية.

وقبل أسبوع، قالت وسائل إعلام سورية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من عدة نقاط عسكرية في القنيطرة وريفها كان سيطر عليها عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

كذلك، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مباني المحكمة والمحافظة في القنيطرة، بينما انسحبت بشكل جزئي من سد المنظرة بريف القنيطرة الشمالي.

وفي اعقاب سقوط نظام الأسد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على عدة مواقع داخل المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان المحتل، الفاصلة بين مناطق السيطرة السورية والإسرائيلية منذ عام 1974.

وبعد ذلك، طالبت الإدارة السورية الجديدة، جيش الاحتلال بالتراجع والانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها جنوبي سوريا.