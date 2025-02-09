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شاهد.. انفجار إطار سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها

02:02 م الأحد 09 فبراير 2025

انفجار إطار سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها

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(وكالات)

نشرت وسائل إعلام صربية لقطات مصورة تُظهر لحظة انفجار العجلة الخلفية لسيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أثناء سيرها، ما أدى إلى انفصال العجلة بالكامل عن السيارة في مشهد أثار تساؤلات حول ملابسات الحادث.

ووفقًا للفيديو، الذي التقطته إحدى سيارات المرافقة الأمنية، بدا واضحًا كيف فقدت السيارة السيطرة جزئيًا قبل أن تتوقف تمامًا، ليهرع رجال الأمن إلى تفقدها وتمشيط المنطقة المحيطة بها. وبعد لحظات، ظهر الرئيس فوتشيتش وهو يترجل بنفسه من السيارة للاطمئنان على الوضع.

وفي أول تعليق له على الحادث، قال فوتشيتش إن الأمر لم يكن خطيرًا، مرجحًا أنه مجرد انفجار عادي للإطار، ودعا وسائل الإعلام والجمهور إلى عدم إثارة ضجة حول الموضوع.

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