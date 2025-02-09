شاهد.. انفجار إطار سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها

(وكالات)

نشرت وسائل إعلام صربية لقطات مصورة تُظهر لحظة انفجار العجلة الخلفية لسيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أثناء سيرها، ما أدى إلى انفصال العجلة بالكامل عن السيارة في مشهد أثار تساؤلات حول ملابسات الحادث.

ووفقًا للفيديو، الذي التقطته إحدى سيارات المرافقة الأمنية، بدا واضحًا كيف فقدت السيارة السيطرة جزئيًا قبل أن تتوقف تمامًا، ليهرع رجال الأمن إلى تفقدها وتمشيط المنطقة المحيطة بها. وبعد لحظات، ظهر الرئيس فوتشيتش وهو يترجل بنفسه من السيارة للاطمئنان على الوضع.

‼️🚨 وقوع حادث خروج إطار من موقعه في سيارة كانت تقل رئيس صربيا ألكسندر فوسيتش.



ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وشوهد الرئيس وهو يخرج من السيارة دون أن يصاب بأذى. pic.twitter.com/sMv3cDrgcB — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) February 9, 2025

وفي أول تعليق له على الحادث، قال فوتشيتش إن الأمر لم يكن خطيرًا، مرجحًا أنه مجرد انفجار عادي للإطار، ودعا وسائل الإعلام والجمهور إلى عدم إثارة ضجة حول الموضوع.