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بعد انسحابه.. جيش الاحتلال يخلف دمارًا كبيرًا في محور نتساريم

11:28 ص الأحد 09 فبراير 2025

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وكالات

انتشرت صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت حجم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم وسط قطاع غزة بعد انسحابه منه صباح اليوم الأحد.

وتسببت قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي كانت تتواجد في محور نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، في دمار هائل لمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

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وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من محور نتساريم في قطاع غزة.

وقام جيش الاحتلال بإخلاء كامل للمباني المتنقلة والبنية التحتية والمعدات العسكرية، كجزء من إتمام المرحلة الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ 19 يناير الماضي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "القدس" الإخبارية الفلسطينية استمرار عودة السكان إلى شمال قطاع غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من ممر نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، أمس السبت، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

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وفي الأسبوع الماضي، كانت القوات الإسرائيلية انسحبت من مواقعها في الجزء الشمالي من ممر نتساريم، وسمحت للنازحين من سكان غزة بالعودة إلى شمال القطاع سيرًا على الأقدام عبر الطريق الساحلي، وبالسيارات عبر طريق صلاح الدين، لكنها احتفظت ببعض المواقع على الجانب الشرقي من طريق صلاح الدين، أقرب إلى الحدود مع إسرائيل.

وبحسب بنود الاتفاق، في اليوم 21 من وقف إطلاق النار، ستنسحب إسرائيل من ممر نتساريم بأكمله الذي يقسم القطاع وتحتفظ فقط بوجود في منطقة عازلة تصل إلى حوالي كيلومتر واحد داخل غزة.

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جيش الاحتلال محور نتساريم إسرائيل
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