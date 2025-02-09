الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورة عسكرية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيبدأ اليوم الأحد، مناورة عسكرية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، بحسب سكاي نيوز.

وقال الجيش في بيان له، إنه سيبدأ مناورة عسكرية الأحد، في منطقة الضفة الغربية، وغور الأردن، وبالقرب من فنادق البحر الميت وفي مرتفعات الجولان.

أضاف أنه في إطار هذه المناورة العسكرية ستكون هناك حركة كبيرة للمركبات وأفراد الأمن في المناطق المذكورة، لافتا إلى أنه ستسمع أصوات انفجارات في المنطقة ولا يوجد خوف من وقوع حادث أمني.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يشن منذ أسابيع عمليات عسكرية في الضفة الغربية شملت جنين وطوباس وطولكرم وغيرها من المناطق تخللتها عمليات تهجير للسكان وتجريف للأراضي، لا سيما في مخيمات جنين وطولكرم.