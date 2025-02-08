تقرير: مقتل 6 أشخاص بهجوم إسرائيلي على قاعدة لحزب الله في شرق لبنان

بيروت / تل أبيب - (د ب أ)

أسفر هجوم إسرائيلي اليوم السبت، على قاعدة لحزب الله في شرق لبنان عن مقتل ستة أشخاص وإصابة شخصين آخرين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية رسمية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارة التي نفذتها "طائرة مسيرة معادية" استهدفت منطقة شقرا المجاورة لبلدة جنتا، على سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم السبت، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت ما وصفته بـ "غارة استهدفت عناصر حزب الله في منطقة البقاع في لبنان بناء على معلومات استخباراتية".

وأضاف جيش الاحتلال أن الهجوم تم بعد أن كان "الإرهابيون يعملون في موقع تصنيع وتخزين الأسلحة الاستراتيجية التابع للتنظيم الإرهابي".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يواصل عملياته لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل و"سيمنع أي محاولة من قبل تنظيم حزب الله لإعادة بناء قوته، وفقا لتفاهمات وقف إطلاق النار".

وكان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر من العام الماضي، قد تم تمديده مؤخرا حتى 18 فبراير، وفقا للبيت الأبيض.

وتم تأجيل الانسحاب المخطط له للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يوما. ويتبادل الجانبان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.