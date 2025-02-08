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الجيش الإسرائيلي سينسحب من محور نتساريم صباح غد

08:09 م السبت 08 فبراير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال سينسحب من محور نتساريم غدًا الأحد الساعة السادسة صباحًا وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي 27 يناير الماضي، بدأت قوات جيش الاحتلال الانسحاب من محور نتساريم والسماح بعودة سكان قطاع غزة للعودة للشمال سيرًا على الأقدام، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

ويُعتبر محور نتساريم منطقة عسكرية تفصل شمال قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويمثل طريقًا حيويًا لعودة الفلسطينيين.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى 6 أسابيع، تسلم بموجبها حركة حماس 33 أسيرًا إسرائيليًا مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال، واليوم السبت سلمت الحركة الدفعة الخامسة من صفقة التبادل.

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