عبد العاطي ونظيره في سيشل يناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك

وكالات

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت، مع السيد "سيلفستر راديجوندي" وزير خارجية سيشل، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق في إطار الاتحاد الإفريقي والاستعدادات للقمة الإفريقية المقبلة.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وشدد الوزيران على أهمية تعزيز التشاور بين البلدين في القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة الإفريقية المقبلة، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للدول الإفريقية ودفع جهود التنمية المستدامة في القارة.

وتباحث الجانبان حول سبل توحيد المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية، بما يعزز من وحدة وتماسك الدول الإفريقية في مواجهة التحديات الراهنة.

كما توافقا على تبادل تأييد الترشيحات بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية، ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التمثيل الإفريقي في المؤسسات الدولية.