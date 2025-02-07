روسيا تقبض على 4 نساء بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا

موسكو- (د ب أ)

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف إس بي) اليوم الجمعة إنه احتجز أربع نساء في روسيا وفي جزيرة شبه القرم التي ضمتها روسيا، متهما إياهن بالعمل مع أوكرانيا.

وذكر جهاز الأمن أن أجهزة سرية أوكرانية جندتهن لشن هجمات ضد ضباط كبار في وزارة الدفاع الروسية وأهداف بقطاع النفط والطاقة.

وأشارت وكالة الاستخبارات إلى أنه يُزعم أن النساء تلقين تدريبا على استخدام السلاح في أوكرانيا.

وأعلن (إف إس بي) أنه تمت مصادرة متفجرات وأجهزة تفجير إلكترونية ومدونة بها إرشادات لصنع قنابل ووسائل تواصل مع كييف من أماكن إقامة النساء.

وتواجهن عقوبة تصل إلى السجن 30 عاما.

وتعلن موسكو وكييف عن ضبط جواسيس يعملون لحساب كل منهما الأخرى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير عام 2022.