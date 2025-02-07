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مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يناقش العنف في الكونغو

11:11 ص الجمعة 07 فبراير 2025

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جنيف- (د ب أ)

من المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم الجمعة العنف المدمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووفقا للحكومة في كينشاسا، فقد قتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص ونزح 700 ألف منذ بداية يناير الماضي نتيجة تقدم حركة إم 23 المتمردة المدعومة من رواندا في وحول مدينة جوما.

وبحسب السلطات، وقع اغتصاب جماعي للنساء في أحد السجون.

وتتهم الكونغو جارتها رواندا بمحاولة الاستيلاء على الموارد الطبيعية القيمة هناك، والتي تشمل الكولتان والذهب والماس والكوبالت.

ويمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يطالب بإنهاء العنف من خلال قرار، ولكنه لا يستطيع فرض أي شيء.

وتأمل الحكومة الكونغولية أن يقرر المجلس إجراء تحقيق رسمي في الأحداث لكي يتم محاسبة المسؤولين عن المجازر.

وتقدر الأمم المتحدة أن الآلاف من الجنود الروانديين يقاتلون إلى جانب متمردي إم 23 في الكونغو.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس إنه يخشى أن يتوسع الصراع ليصبح حربا إقليمية شاملة، ودعا الأطراف إلى إنهاء القتال.

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حقوق الإنسان الأمم المتحدة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا اغتصاب جماعي
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