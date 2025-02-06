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مستشار رئيس الإمارات: خطر التهجير يبرز النظام العربي كضامن لحماية الشعوب

11:33 م الخميس 06 فبراير 2025

الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون ال

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وكالات

قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، إن خطر التهجير الذي يواجه الفلسطينيين يبرز النظام العربي المعتدل كضامن لحماية الشعوب.

وأوضح قرقاش عبر حسابه على موقع إكس أنه: "في ظل تداعيات الحروب وخطر التهجير الذي يواجه الفلسطينيين والمنطقة، يبرز النظام العربي المعتدل بخبرته وحكمته الضمانة الأساسية لحماية سيادة الدول وشعوبها".

وتابع قرقاش: "ومع سقوط عصر الميليشيات وهزيمتها، بات التعاون والتنسيق بين الدول العربية أكثر أهمية للحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها".

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