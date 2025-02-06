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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 28 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

09:22 ص الخميس 06 فبراير 2025

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الليلة الماضية 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 28 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 13 طائرة مسيرة فوق مياه بحر آزوف، و8 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 فوق أراضي مقاطعة كراسنودار، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أستراخان".

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