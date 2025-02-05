مدير المستشفيات الميدانية بغزة: نحتاج لإدخال مولدات كهربائية وأجهزة طبية وأدوية

وكالات

قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بقطاع غزة مروان الهمص، اليوم الأربعاء، إن الاحتياجات كبيرة وملحة خاصة في قطاع الصحة، مضيفا "نحتاج إلى إدخال مولدات كهربائية وأجهزة طبية وأدوية".

وأوضح الهمص في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن 74 شاحنة فقط تحمل معدات طبية أغلبها لا تمثل أولوية، مؤكدا الحاجة الملحة إلى إدخال طواقم طبية لدعم طواقمهم.

وأشار الهمص، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل إخراج المرضى للعلاج في الخارج، موضحا أن هناك نقص شديد بالتخصصات النادرة مثل القلب وجراحة العظام.