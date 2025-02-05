بعد تصريحات ترامب بشأن الجزيرة.. انتخابات مبكرة في جرينلاند 11 مارس المقبل

وكالات

تستعد جرينلاند التي أصبحت محط أنظار العالم مؤخرا بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رغبته في السيطرة عليها، لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم 11 مارس.

وفي جلسة برلمانية صوت أعضاء البرلمان لصالح مقترح رئيس الوزراء موتي إيجيدي تقديم موعد الانتخابات التي كانت مقررة في أبريل، إلى منتصف مارس، وفقا لروسيا اليوم.

وفي منشور على موقع "فيسبوك"، أكد إيجيدي أن الوضع الحالي يحمل طابعا استثنائيا وغير مسبوق في تاريخ البلاد، قائلا: "نحن نعيش في فترة خطيرة لم يسبق لها مثيل في بلادنا".

رغم أن القوانين الانتخابية المحلية تنص عادة على فترة لا تقل عن ستة أسابيع بين الإعلان عن الانتخابات وإجرائها، إلا أن إيجيدي برر القرار بضرورة الاستجابة للظروف السياسية والأمنية الحالية.

كانت آخر انتخابات برلمانية في غرينلاند قد أُجريت قبل 4 سنوات، وكان الموعد الأقصى لإجرائها في عام 2023 هو 6 أبريل ومع ذلك، قررت الحكومة تقديم الموعد بناءً على التطورات الأخيرة.

وأثار ترامب الجدل في يناير 2017 عندما أعلن أنه يرى أهمية استراتيجية لجرينلاند في تعزيز الأمن القومي الأمريكي وحماية "العالم الحر" من التهديدات المحتملة، بما في ذلك الصين وروسيا وأكد أن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.

ورد رئيس وزراء جرينلاند، موتي إيجيدي على هذه التصريحات بحزم، مشددا على أن غرينلاند ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدا.

لكن ترامب، المعروف بمواقفه غير التقليدية، رفض تقديم ضمانات بعدم استخدام القوة العسكرية لتحقيق أي أهداف مستقبلية بشأن الجزيرة.