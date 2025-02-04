زيلينسكي: مستعد للحوار مع بوتين لإنهاء الحرب إذا لزم الأمر

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن كييف مستعدة للمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب، مشيرا إلى استعداده للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا لزم الأمر.

وأكد زيلينسكي، على ضرورة أن يكون الأوروبيون حاضرون في المفاوضات بشأن إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سنوقف الحرب السخيفة بين روسيا وأوكرانيا".

وكان ترامب، قال إن واشنطن تجري محادثات جادة مع موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معلنًا أنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقد هدد ترامب، خلال تصريحات له الأسبوع الماضي، بفرض مستويات عالية من العقوبات على روسيا ورسوم جمركية على وارداتها إذا لم تتوصل موسكو إلى تسوية بشأن حرب أوكرانيا.

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي لأوكرانيا كيث كيلوج، أول أمس الأحد، إن الولايات المتحدة لديها خطة للضغط على روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع.