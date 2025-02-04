أمريكا.. العثور على رفات جميع ضحايا الطائرة المنكوبة قرب مطار ريجان

واشنطن - (أ ب)

قال مسؤولون أمريكيون إنه تم العثور على رفات جميع الضحايا الـ 67 الذين قتلوا في حادث تصادم الطائرتين قرب مطار رونالد ريجان الوطني.

كانت السلطات الأمريكية قالت، أمس الأول الأحد، إنها عثرت على رفات 55 من أصل 67 شخصا لقوا حتفهم في أفدح كارثة جوية في الولايات المتحدة منذ عام 2001.

وقال رئيس إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في واشنطن العاصمة جون دونيلي إن الغواصين ما زالوا بحاجة إلى العثور على جثث 12 ضحية أخرى، وهم ملتزمون بانتشال الرفات بطريقة كريمة بينما يستعدون لرفع الحطام من نهر بوتوماك في وقت مبكر من صباح غد الاثنين.

واصطدمت طائرة ركاب تحمل 60 مسافرا وأربعة من أفراد الطاقم، الأربعاء الماضي، بمروحية تابعة للجيش أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن، مما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة في نهر بوتوماك القريب.