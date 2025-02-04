مقتل وإصابة 44 شخصًا جراء استهداف الدعم السريع لمستشفى بالخرطوم

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص جراء قصف من قبل قوات الدعم السريع استهدف مستشفى في العاصمة الخرطوم.

وأضافت الصحة السودانية، أنه تم إصابة 38 شخصًا جراء القصف الذي شنه الدعم السريع.

يأتي ذلك بعد ارتكاب قوات الدعم السريع مجزرة في أم درمان بعد استهداف سوق الصابرين في المدينة، ما أدى لمقتل 54 شخصا وإصابة 158 آخرين.