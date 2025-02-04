إعلان

مقتل وإصابة 44 شخصًا جراء استهداف الدعم السريع لمستشفى بالخرطوم

04:30 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

وزارة الصحة السودانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص جراء قصف من قبل قوات الدعم السريع استهدف مستشفى في العاصمة الخرطوم.

وأضافت الصحة السودانية، أنه تم إصابة 38 شخصًا جراء القصف الذي شنه الدعم السريع.

يأتي ذلك بعد ارتكاب قوات الدعم السريع مجزرة في أم درمان بعد استهداف سوق الصابرين في المدينة، ما أدى لمقتل 54 شخصا وإصابة 158 آخرين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة السودانية قوات الدعم السريع استهدف مستشفى بالخرطوم مقتل اشخاص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
منها 5 اتفاقيات سلام.. ما هي خطط ترامب في الشرق الأوسط؟

إعلان

إعلان

هل يتوقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح الشهادة ذات العائد 23.5% و27% قبل اجتماع المركزي؟
بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات