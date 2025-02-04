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انتشال جثامين 19 شهيدًا من مقبرة عشوائية بغزة

04:10 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

سكان غزة

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وكالات

قال الدفاع المدني بقطاع غزة، إن طواقمه انتشلت جثامين 19 شهيدًا من مقبرة عشوائية استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام مستشفى الشفاء في مارس 2024.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني جثامين 20 شهيدًا، أمس الإثنين، من مدينة الشيخ زايد بمحافظة شمال غزة، استهدفهم جيش الاحتلال خلال الحرب.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي لإنهاء حرب استمرت 15 شهرًا، وتواصل طواقم الدفاع المدني عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام.

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غزة مقبرة عشوائية مستشفى الشفاء
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