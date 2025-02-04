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تركيا: سنقف مع سوريا لتحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب

03:55 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، "سنقف مع سوريا لتحقيق الاستقرار فيها وسنساعدها في مكافحة الإرهاب".

وتناول فيدان مع نظيره بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، ملفات دولية عدة، وسبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

كما بحث الوزيران، خلال زيارة عبدالعاطي للعاصمة التركية أنقرة اليوم، الأوضاع في سوريا، ومن جانبه قال عبدالعاطي إن استقرار وأمن وسيادة ووحدة سوريا أولويات مصر الأساسية.

وتابع وزير الخارجية، "اتفقنا على ضرورة إطلاق عملية سياسية حقيقية شاملة في سوريا"، مؤكدًا أهمية ألا تكون سوريا مركزًا للتحريض أو التهديد لأي دولة من دول الجوار.

واستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، نظيره بدر عبد العاطي في العاصمة أنقرة.

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هاكان فيدان وزير الخارجية التركي سوريا
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