سيدة أمريكية تسافر لباكستان للزواج من صديقها بعد هربه منها

سيدة أمريكية تسافر لباكستان للزواج من صديقها بعد ا

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة سيدة أمريكية تدعى أونيجا أندرو روبنسون، أصبحت حديث وسائل الإعلام بعد سفرها إلى باكستان خصوصا للبحث عن حبيبها للزواج منه.

أونيجا هي سيدة أمريكية من أصول أفريقية، وتبلغ من العمر 33 عاما سافرت إلى كراتشي في باكستان بعدما طلب منها صديقها الباكستاني الذي وعدها بالزواج ذلك، إلا أنه بعد مقابلتها اختفى ولم يعد يتواصل معها.

بعد اختفاء صديقها، بدأت أونيجا رحلة بحث في باكستان، لإيجاده، حتى عرضت عليها السفارة الأمريكية إعادتها للولايات المتحدة.

عرض السفارة الأمريكية، قوبل برفض من السيدة، التي أصرت على البقاء والبحث عن صديقها الباكستاني.

فتحت أونيجا، حسابا عبر "تيك توك" شاركت فيه رحلتها للبحث عن صديقها الذي وصفته بـ "زوجها".

قامت السيدة الأمريكية، كذلك بعدد من المؤتمرات الصحفية، التي قالت فيها إنها ستعمل على إعادة بناء باكستان مطالبة بتوفير أكثر من 500 ألف دولار في سبيل ذلك.

أونيجا، هي أم لطفل قال عنها "إنها أصبحت مختلة عقليًا"، وذلك مع انتهاء تأشيرتها وبقائها في الشوارع بباكستان.