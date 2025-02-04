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حماس تعلن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق

03:29 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع

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وكالات

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت، ومعنيون ومهتمون في المرحلة الحالية بالإيواء والإغاثة والإعمار في غزة.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعطل البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار و يراوغ ويماطل في تنفيذه.

وأكد القانوع أن الإيواء والإغاثة للشعب الفلسطيني قضية إنسانية ملحة لا تحتمل مراوغة ومماطلة الاحتلال.

وأضاف الناطق باسم حركة حماس، أن إعادة بناء المستشفيات وإصلاح الطرق وآبار المياه تعيد الحياة في غزة بعد الدمار الهائل فيها،

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، ويتكون الاتفاق من 3 مراحل تمتد المرحلة الأولى منه 42 يومًا، تسلم خلالها الحركة 33 أسيرًا إسرائيليًا مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

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عبد اللطيف القانوع مفاوضات المرحلة الثانية صفقة غزة حركة حماس
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