إعلان

رئيس المجلس الأوروبي: الحفاظ على سلامة أراضي الدنمارك له أهمية كبيرة

02:05 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحاور مع واشنطن، لكنه لن يتنازل عن مبادئ السيادة وسلامة الأراضي في ما يتعلق بجرينلاند.

وقال كوشتا في أعقاب القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي حول شؤون الدفاع، إن الولايات المتحدة تعتبر صديقا وحليفا وشريكا لنا، لكن المشاكل والخلافات قد تكون أيضا في العلاقات بين الأصدقاء، وفقا لروسيا اليوم.

تابع: "من الطبيعي أن نحمي قيمنا ومبادئنا ولن نسمح بالإضرار بمصالحنا"، بما في ذلك "احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي والحدود".

وفي معرض حديثه عن مسألة جزيرة جرينلاند، التي تعتبر إقليما ذاتي الحكم تابعا للدنمارك، والتي أعرب ترامب عن رغبته في شرائها، إن الحفاظ على سلامة أراضي الدنمارك له أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن سعيه لضم غرينلاند للولايات المتحدة، لكن الدنمارك رفضت الخوض في الحديث عن بيع الجزيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بروكسيل جرينلاند ترامب الدنمارك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان