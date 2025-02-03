الجيش الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من عدة مواقع في سوريا

(وكالات)

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الانسحاب من بعض المناطق الاستراتيجية في الأراضي السورية التي سيطر عليها بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وشمل الانسحاب مناطق في محافظة القنيطرة وريفها، بما في ذلك مبنى المحافظة والمحكمة، بالإضافة إلى الانسحاب الجزئي من سد المنظرة في الريف الشمالي للقنيطرة.

وكانت قوات الجيش السوري المنحل، قد انسحبت بشكل غير منظم من مواقعها في جنوب البلاد قبل وصول فصائل المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق، وهروب الرئيس السابق بشار الأسد إلى سوريا في 8 ديسمبر من العام الماضي.

وبعد ساعات من سقوط الأسد، أعلنت إسرائيل أنها تقدمت إلى المنطقة العازلة في هضبة الجولان، التي تحتل جزءًا منها منذ عام 1967، معلنة انهيار اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وفي وقت لاحق، أنشأت إسرائيل نقاطًا ثابتة على جبل الشيخ المطل على 4 دول، بما في ذلك مهبط مروحيات، وأعلنت أن قواتها ستظل في تلك المناطق لأجل غير مسمى.

من جانبها، اعتبرت الأمم المتحدة أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة يعد "انتهاكًا" لاتفاق فض الاشتباك بين البلدين.