حريقان وتصادم.. 3 حوادث طيران تهز أمريكا خلال 10 أيام: ماذا حدث؟

القاهرة- مصراوي:

خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من حوادث الطائرات المميتة أثارت القلق حول سلامة النقل الجوي، والتي كان من آخرها وقوع حادثة في طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" والتي اشتعلت فيها النيران أثناء استعدادها للإقلاع من مطار جورج بوش الدولي في هيوستن باتجاه نيويورك، ما تطلب إخلائها بشكل عاجل.

وحسب إدارة الطيران الفيدرالية، فإن الرحلة رقم 1382 واجهت مشكلة في المحرك دفعت الطاقم إلى إلغاء عملية الإقلاع فورًا، أمس الأحد، إذ أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وهي تشتعل على جناح الطائرة، فيما شوهد الركاب أثناء خروجهم بسلام باستخدام السلالم ومنزلق الطوارئ، بحسب إدارة الإطفاء في هيوستن.

¡Emergencia en el aire!

Incendio en motor de avión de United Airlines en Houston. ¿Qué está pasando con la aviación en EEUU? #Aviación #Emergencia #EEUU pic.twitter.com/Yauf9BYet9 — Noventa Grados (@90gradosmx) February 2, 2025

واضطر الركاب إلى استخدام السلالم والزلاجة الطارئة للنزول من الطائرة، وفقًا لإدارة الإطفاء في هيوستن، يظهر الفيديو مجموعة من الطيارين يقفون على المدرج، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وحسب السلطات، فإن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين الركاب أو طاقم الطائرة المكون من 104 مسافرين و5 أفراد من الطاقم، إذ أوضحت إدارة الإطفاء أن الحريق لم يتطلب عمليات إطفاء إضافية، حيث تمت السيطرة على الموقف سريعًا.

وتجري إدارة الطيران الفيدرالية حاليًا تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق في الطائرة، وهي من طراز إيرباص، وسط تصاعد المخاوف بشأن إجراءات السلامة في شركات الطيران الأمريكية.

تلك الحادثة لم تكن الأولى، ففي يوم الجمعة الماضي، اصطدمت طائرة إسعاف صغيرة بعدد من المباني شمال شرقي فيلادلفيا، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ما أسفر عن اشتعال نيران في مبان ومركبات، ومقتل وإصابة أشخاص كانوا في المنطقة.

I watched five different videos of the Philadelphia plane crash and NOBODY was speaking English in them.. pic.twitter.com/Mvfa34BnbW — American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) February 1, 2025

وقالت عمدة المدينة شيريل باركر في تصريحات رسمية، إن المدينة تواصل حدادها على ضحايا الحادث الذي أسفر عن إصابة 22 شخصًا، لا يزال 5 منهم يتلقون العلاج في المستشفى، إضافة إلى تضرر 11 منزلًا وبعض المنشآت التجارية بشكل كبير، مضيفة أن التحقيقات لا تزال جارية، فيما يعمل المسؤولون على جمع إفادات السكان حول الحادث.

وبحسب التقارير،فإن الطائرة من طراز "ليرجيت 55" كانت متجهة إلى المكسيك، إلا أنها سقطت بعد أقل من دقيقة من إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا، ولقي أحد الضحايا مصرعه داخل سيارته عندما اصطدم بها حطام الطائرة المتفجر، ما أدى إلى أضرار واسعة في الحي السكني.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في مكان الحادث، وصف حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو الحادث بأنه أحد "كوارث الطيران المروّعة".

Why are there all these plane crashes under President Trump? Another one just went down in Philadelphia!



America definitely isn’t safer. My heart goes out to the victims and their families. pic.twitter.com/iFs21yvpRi — Ed Krassenstein (@EdKrassen) February 1, 2025

وهرعت فِرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، حيث احتشد الناس في الشوارع التي تناثر عليها حطام طائرة الإسعاف.

ووصف شهود عيان حالة الفوضى حيث كان يوجد أناس مصابون ومبانٍ مشتعلة.

وكانت طائرة الإسعاف في مهمة نقل طبي مساء الجمعة، وعلى متنها 4 أشخاص هم طاقمها، وطفلة مريضة ووالدتها، بحسب ما صرحت شركة جيت ريسكيو أير أمبيولانس، للإسعاف الجوي.

من جهته، أعلن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل أنه تم العثور على مسجل الصوت الخاص بكابينة الطائرة على عمق 2.4 متر من موقع الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين اثنين من حادث تصادم مروّع بين طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأمريكية ومروحية عسكرية في سماء العاصمة واشنطن، فوق نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريجان الوطني، ما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها.

واصطدمت طائرة ركاب من طراز CRJ700، التي كانت تقل 64 راكبًا، بمروحية عسكرية أثناء تحليقها فوق العاصمة واشنطن، وأسفر الاصطدام عن تحطم كلا الطائرتين وسقوطهما في نهر بوتوماك المتجمد.

وتمكن المسؤولون من تحديد هويات 55 من بين 67 شخصًا لقوا حتفهم في حادث الاصطدام الجوي الذي وقع يوم الأربعاء الماضي بين طائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" وطائرة هليكوبتر عسكرية فوق نهر بوتوماك.

وأعلن سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي عن بدء مسح المنطقة استعدادًا لعمليات انتشال الحطام من نهر بوتوماك المتجمد.

ولم يتمكن المحققون بعد من الوقوف على سبب التصادم، إذ قال جون هانسمان، الباحث في الأنظمة الجوية بمعهد ماساتشوستس للتقنية، إنه من الأهمية بمكان مراجعة تدابير السلامة، لكنه استدرك بالقول إن منظومة الطيران المدني الأمريكية هي واحدة من بين أكثر المنظومات أمانًا في العالم.

وقال هانسمان إن الحادث "مريع"، مشيرًا إلى أنه لم يقع حادث كبير لتحطّم طائرة ركاب منذ عام 2009، "لكن هذا لا يعني أن المنظومة متداعية".