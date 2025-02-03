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فرحة واسعة في غزة بعد دخول الجرافات المصرية إلى القطاع (فيديو)

04:47 م الإثنين 03 فبراير 2025

دخول الجرافات المصرية إلى القطاع

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(وكالات)

استقبل الفلسطينيون في قطاع غزة، الجرافات المصرية، التي دخلت إلى القطاع، بحالة من الفرحة والبهجة الواسعة ترحيبا بالمعدات المصرية.

ودخلت الجرافات المصرية، إلى قطاع غزة، من أجل إثارة الركام جراء القصف والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، من خلال الوسطاء، دخلت الجرافات المصرية إلى القطاع من أجل إزالة آثار الدمار.

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