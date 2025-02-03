المعارضة الإسرائيلية: صفقة التبادل تحظى بدعم كبير من الإسرائيليين وأعضاء الكنيست

وكالات

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الإثنين، أن هناك توافقًا واسعًا داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن هذه المرحلة لا تواجه عقبات سياسية كبيرة، موضحًا أن الصفقة تحظى بدعم كبير من أعضاء الكنيست فضلًا عن التأييد الشعبي الواسع.

وفي سياق متصل نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن ممثلين عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين قد سبقوا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف الضغط على المسؤولين الأمريكيين لاستكمال صفقة التبادل.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود متواصلة من قبل العائلات للضغط من أجل تحقيق تقدم في ملف المحتجزين في قطاع غزة، وسط مطالب ملحة للإفراج عنهم.

في المقابل، أفادت المصادر بأن مكتب نتنياهو رفض مشاركة ممثلين عن العائلات في الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى واشنطن.