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بعد واشنطن وفيلادلفيا.. حريق جديد في طائرة ركاب أمريكية بهيوستن (فيديو)

12:46 م الإثنين 03 فبراير 2025

حريق طائرة ركاب - ارشيفية

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(وكالات)

بعد مجموعة من حوادث الطائرات شهدتها الولايات المتحدة في واشنطن وفيلادلفيا، وقعت حادثة جديدة في طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" والتي اشتعلت فيها النيران أثناء استعدادها للإقلاع من مطار جورج بوش الدولي في هيوستن باتجاه نيويورك، مما استدعى إخلاءها بشكل عاجل.

ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، فإن الرحلة رقم 1382 واجهت مشكلة في المحرك دفعت الطاقم إلى إلغاء عملية الإقلاع فورًا. وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وهي تشتعل على جناح الطائرة، فيما شوهد الركاب أثناء خروجهم بسلام باستخدام السلالم ومنزلق الطوارئ، بحسب إدارة الإطفاء في هيوستن.

وأكدت السلطات أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين الركاب أو طاقم الطائرة المكون من 104 مسافرين و5 أفراد من الطاقم. كما أوضحت إدارة الإطفاء أن الحريق لم يتطلب عمليات إطفاء إضافية، حيث تمت السيطرة على الموقف سريعًا.

وتجري إدارة الطيران الفيدرالية حاليًا تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق في الطائرة، وهي من طراز إيرباص، وسط تصاعد المخاوف بشأن إجراءات السلامة في شركات الطيران الأمريكية.

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