رئيس كوبا: الضغط الأمريكي على المكسيك يُهدد الاستقرار والسلام في أمريكا اللاتينية

وكالات

أعلن الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، أن ضغط الولايات المتحدة على المكسيك يهدد الاستقرار والسلام في منطقة أمريكا اللاتينية.

وكتب "دياز كانيل" على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كل تضامننا وتأييدنا للرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم وشعبها وحكومتها أمام التشهير من جانب الولايات المتحدة، والهادف إلى تبرير تدخلها وإجراءات ضغطها على المكسيك التي تلحق أضرارا بسيادتها وتهدد الاستقرار والسلام في المنطقة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأعرب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز باريليا عن تضامنه مع المكسيك أيضا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع يوم السبت 1 فبراير، مرسوما حول فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصادرات من كندا والمكسيك و10% على الصادرات من الصين.

وحذرت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم من العواقب الوخيمة للرسوم على اقتصاد الولايات المتحدة ذاتها.