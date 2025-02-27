تسهيلًا على المواطنين.. الخارجية تتعاون مع البريد بشأن تصديق المستندات
كتبت- أسماء البتاكوشي:
وقعت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد في مجال التصديق على المستندات، وقام اليوم مجموعة من المختصين بالقطاع القنصلي بالوزارة بعقد دورة تدريبية لتدريب ممثلي الهيئة القومية للبريد على أداء خدمة تصديق المستندات وتعريفهم بآليات ومتطلبات استيفاء المستندات المختلفة ليتسنى التصديق عليها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الخصوص.
وبموجب هذا البروتوكول أصبح في استطاعة المواطن طالب الخدمة تقديم المستند الذي يرغب في التصديق عليه لأقرب مكتب بريد له على أن يقوم المكتب بدوره بمراجعة المستند وتحصيل رسم التصديق وتسليمه لأحد مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لاتخاذ الإجراء اللازم وإعادته لمندوب البريد ليتسنى تسليمه مرة أخرى لمقدم الطلب.
ويعد هذا البروتوكول خطوة جديدة تقوم بها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار مساعيها وجهودها المستمرة، لتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية لكافة أجهزة الدولة لتقديم مستوى متميز من الخدمات للمواطنين في الداخل والخارج، حيث يتيح هذا البروتوكول لمن يرغب إجراء التصديق على المستند الخاص به دون الحاجة للتوجه بنفسه إلى أحد مكاتب التصديقات التابعة للوزارة والحصول على المستند الخاص به بعد التصديق عليه على العنوان الخاص به.
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