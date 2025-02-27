تايوان تدين إجراء تدريبات عسكرية صينية قبالة سواحلها الجنوبية الغربية

(أ ب)

أدانت تايوان اليوم الخميس التدريبات العسكرية الصينية بعد قيام بكين بتحديد منطقة للتدريب على إطلاق النار قبالة الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة ذات الحكم الذاتي.

وتعتبر الصين الجزيرة إقليما متمردا يتعين السيطرة عليه بالقوة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفى السنوات الأخيرة زادت بكين من نشاطها العسكري حول المياه الإقليمية والمجال الجوي التايوانى.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان اليوم:" تعتبر الصين أكبر مثير للمتاعب فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، وهي تمثل التهديد الوحيد والأكبر للسلام والاستقرار فى مضيق تايوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادي"

وفي بكين، اتهم وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع بالمبالغة فيما أسماه النشاط الروتيني للجيش الصينى، الذي يحمل رسميا اسم" جيش تحرير الشعب.

ووصف المتحدث فى مؤتمر صحفي شهرى" التعليقات المنسوبة لسلطات تايوان بشأن التمرين الروتيني والأنشطة التدريبية لجيش تحرير الشعب بأنها تصعيدية ".

وفي تايوان، قالت وزارة الدفاع إنها اكتشفت فى غضون 24 ساعة 45 طائرة و14 وحدة بحرية، وسفينة تابعة للجيش الصينى تعمل حول تايوان، من بينها 34 طائرة ووحدة بحرية اخترقت المياه الإقليمية والمجال الجوي التايوانى".

وقالت تايوان إنها سوف" ترد بالمثل" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.