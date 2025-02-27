"اضطررنا للجلوس بجانبها".. جثة على مقاعد الركاب خلال رحلة جوية

وكالات

تعرض زوجان أستراليان خلال رحلتهما الجوية من مدينة ملبورن إلى العاصمة القطرية الدوحة، لواقعة صادمة إذ فوجئا بوضع جثة مسافرة متوفاة على المقعد المجاور لهما على متن الطائرة.

وقدمت الخطوط الجوية القطرية "قطر أير وايز" اعتذارا رسميا عن الواقعة، كما عبّرت عن تعازيها لعائلة المتوفاة.

وفي تصريحات لشبكة "ناين نيوز" الأسترالية، أوضح ميتشل رينج، أن مسافرة على متن الطائرة وافتها المنية خلال الرحلة التي استغرقت 14 ساعة الأسبوع الماضي.

يقول: "حاولوا نقل الجثة إلى درجة الأعمال، لكن جثمان السيدة كان ضخما ما أعاق جهود طاقم الطائرة لدفعه عبر الممر.. بدوا محبطين قليلا.. ثم التفتوا ليجدوا المقعد المجاور لي فارغا".

يشير الزوج الأسترالي، إلى أنه اضطر إلى الجلوس بجانب الجثة طوال مدة الرحلة، مضيفا: "لم يكن الأمر لبقا على الإطلاق.. جاء المسعفون ورجال الشرطة وقاموا بسحب البطانيات التي لُفت بها الجثة".

ظل رينج وزوجته جينيفر كولين جالسين بجانب جثة المرأة المتوفاة طوال طريقهما إلى وجهتهما النهائية في مدينة البندقية بإيطاليا.

تؤكد كولين أنها ليست من محبي رحلات السفر، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة استحداث بروتوكول يعتني بالمسافرين.

يوضح رينج أنه اضطر إلى الجلوس بجوار الجثة لقرابة أربع ساعات على الرغم من وجود مقاعد شاغرة على متن الطائرة، يقول: "سألوني.. هل بإمكانك التحرك؟، فأشرت بالإيجاب.. وبعد ذلك أجلسوا السيدة المتوفاة في الكرسي الذي كنت أجلس عليه".

وذكرت وسائل إعلام أسترالية، أن الخطوط الجوية القطرية "اعتذرت عن أي ضيق أو إزعاج قد تسبب فيه الحادث"، مضيفة: "قبل كل شئ أفكارنا مع أسرة الراكبة المتوفاة على متن رحلتنا الجوية".