مصر ترحب بحصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة مجلس النواب

وكالات

رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية واالهجرة، السفير تميم خلاف بحصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة مجلس النواب، أمس الأربعاء،وذلك بأغلبية كبيرة، وثمن هذه الخطوة الفارقة والتي من شأنها أن تسهم في استعادة لبنان لأمنه واستقراره ويحفظ سيادته ووحدته، واستعادة الوضع الإقليمي للبنان الذي يستحقه.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن حصول الحكومة الجديدة في لبنان على ثقة مجلس النواب يعتبر تدشينا لمرحلة جديدة للبنان لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اللبناني الشقيق، وشدد على تضامن مصر الكامل مع لبنان وأنها ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للحكومة والمؤسسات الوطنية اللبنانية، انطلاقا من العلاقات الوثيقة والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

كما جدد التأكيد على موقف مصر الداعم لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والمطالب بالانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ودعمها لتمكين الجيش الوطني اللبناني ومؤسسات الدولة من تطبيق القرار 1701، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار دون انتقائية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية بكافة صورها.

حصلت حكومة نواف سلام، أمس الأربعاء، ثقة مجلس النواب اللبناني.

وعقد مجلس النواب اللبناني لليوم الثاني على التوالي جلسات مناقشة البيان الوزاري تمهيدا لمنح حكومة نواف سلام الثقة، وذلك بعد جلستين صباحيّة ومسائيّة الثلاثاء، وحصلت الحكومة على تأييد 95 نائبا من أصل 128.

وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن تحقيق الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية يمثل أولوية قصوى لحكومته، مشددًا على رفض أي مقايضة بين المساعدات وإعادة الإعمار أو فرض شروط سياسية.

وأضاف سلام، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم، أن الحكومة اللبنانية تواصل العمل على حشد مواقف عربية ودولية لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، لافتًا إلى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة لتحقيق هذا الهدف.

وفيما يتعلق بجهود إعادة الإعمار، شدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن الدولة ستتحمل مسؤولية إعادة بناء مؤسساتها، مطالبًا بإنشاء صندوق دولي لرصد الأموال اللازمة لدعم عملية إعادة الإعمار.