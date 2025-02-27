إعلان

إعلام عبري: سيتم إعادة رسم شمال الضفة وتغيير التخطيط المدني

05:48 ص الخميس 27 فبراير 2025

شمال الضفة الغربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكدت القناة 14 الإسرائيلية، أنه سيتم إعادة رسم شمال الضفة الغربية وتغيير التخطيط المدني والتشديد على مخيمات اللاجئين، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن حركة حماس، قالت إن السبيل الوحيد لتحرير الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة هو الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت حماس في بيان في وقت مبكر من صباح الخميس، بمناسبة بدء إسرائيل بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، أنه فرضنا التزامن في عملية تسليم جثامين أسرى العدو مع إطلاق سراح أسرانا الأبطال لمنع الاحتلال من مواصلة التهرّب من استحقاقات الاتفاق، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف البيان: "إن محاولات الاحتلال تعطيل الإفراج عن أسرانا قد باءت بالفشل، أمام إصرار الحركة على تنفيذ الاحتلال لالتزاماته، وجهود الوسطاء في مصر وقطر، ودورهم الحاسم في الضغط على الاحتلال".

وشدد على أنه تم "قطع الطريق أمام مبررات العدو الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية".

وأكدت الحركة "الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بكل حيثياته وبنوده"، مضيفة أنها مستعدة "للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شمال الضفة الغربية الضفة الغربية إعادة رسم شمال الضفة تغيير التخطيط المدني في الضفة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين جثث الأسرى الإسرائيليين الأسرى وصول الأسرى لمعبر رفح البري حافلات الأسرى إتمام صفقة تبادل الأسرى هود مصر في صفقة تبادل الأسرى استلام الأسرى الفلسطينيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أول أيام رمضان 2025.. السبت أم الأحد بداية الصيام؟
مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو
الأرصاد تُعلن طقس أول أسبوع من رمضان
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)