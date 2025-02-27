معبر رفح يستقبل 97 أسيرًا فلسطينيًا من المبعدين



كتب- محمد فتحي:

استقبل معبر رفح قبل قليل، 97 أسيرًا فلسطينيًا من المبعدين.

وصل عدد من الفلسطينيين المحررين على متن سيارات إسعاف إلى المستشفى الأوروبي جنوبي قطاع غزة، بحسب ما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.