الهلال الأحمر: استلمنا بالقدس الأسير كاظم زواهرة ويجري نقله إلى بيت لحم



وكالات

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه استلم في القدس، الأسير المصاب كاظم زواهرة ويجري نقله إلى بيت لحم، وفقا لسكاي نيوز.

وغادرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حافلة للصليب الأحمر تقل 43 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر إلى رام الله.

وكان مسؤول أمني إسرائيلي قد أفاد، أن حركة حماس سلمت الصليب الأحمر جثث 4 إسرائيليين كانوا محتجزين في قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.



وقال مصدر في حماس، إنه تم تسليم الجثامين الأربعة للأسرى الإسرائيليين قبل قليل للصليب الأحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحركة تنتظر الآن أن تفرج الدولة العبرية "عن دفعة المعتقلين الفلسطينيين وفق الاتفاق" المبرم بين الجانبين.

وكانت حماس قد قالت يوم الأربعاء، إن عملية التبادل القادمة للأسرى الفلسطينيين مقابل رفات رهائن إسرائيليين ستحدث "بآلية جديدة" تضمن التزام إسرائيل بالتنفيذ.

وقالت الحركة إنها لم تتلق أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار "رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها لإتمام كل مراحل الاتفاق".