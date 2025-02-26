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رئيس الأركان الإسرائيلي محذّرًا: مصر تمتلك جيشًا كبيرًا وقويًا بقدرات عالية

11:34 م الأربعاء 26 فبراير 2025

هارتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي المستقيل

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وكالات
عبّر رئيس الأركان الإسرائيلي المستقيل هارتسي هاليفي، الأربعاء، عن مخاوفه من قدرات الجيش المصري.
وخلال كلمته أمام طلاب كلية القيادة والأركان الإسرائيلية، قال هاليفي: "مصر تمتلك جيشا كبيرا وقويا بقدرات عالية.. نحن قلقون؛ هذا قد ينقلب في لحظة".
وفي مطلع الشهر الجاري، انتقد السفير الإسرائيلي لدى مجلس الأمن الدولي داني دانون، تعزيز قدرات الجيش المصري، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
في المقابل، رد سفير مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، قائلا إن مصر دولة كبيرة يلزمها جيش قوي، لافتا إلى أن الدول الكبرى والقوية تحتاج جيوش قادرة على الدفاع عن أمنها القومي.

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