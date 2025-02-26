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ترامب يعلن إلغاء تنازلات بايدن لفنزويلا.. والأخيرة ترد: "إعلان حرب"

10:33 م الأربعاء 26 فبراير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتراجع عن التنازلات التي قدمها الرئيس جو بايدن لنظام نيكولاس مادورو في فنزويلا، والتي تم الاتفاق عليها في 26 نوفمبر 2022، موضحًا أن هذه التنازلات شملت معاملات نفطية وشروطًا انتخابية لم يلتزم بها نظام مادورو.

وأضاف ترامب أن فنزويلا لم تلتزم أيضًا بنقل "المجرمين العنيفين" الذين أرسلتهم إلى الولايات المتحدة بالوتيرة التي تعهدت بها، مشيرًا إلى أن ذلك يعد انتهاكًا للاتفاق، وبناءً على ذلك، أكد أنه سيلغي هذه التنازلات اعتبارًا من الأول من مارس، موعد تجديد الاتفاقية، واصفًا إياها بأنها "غير فعالة وغير ملباة".

ومن جانبها علقت الحكومة الفنزويلية في تصريحات نقلتها "رويترز": أن العقوبات الأمريكية التي أعلنها ترامب اليوم بمثابة إعلان حرب اقتصادية".

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