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رئيس الأركان الإسرائيلي: فكّرنا في قصف جنازة نصر الله

09:43 م الأربعاء 26 فبراير 2025

هارتسي هاليفي

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وكالات

أشار رئيس هيئة أركان الاحتلال هارتسي هاليفي، إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يدرس شن هجوم على جنازة حسن نصر الله الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني، على الرغم من تواجد طائرات سلاح الجو.

وفي تصريحات سابقة له قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الطائرات الإسرائيلية كانت تحلق فوق جنازة الأمين العام الراحل لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في رسالة واضحة بأن من يهدد الاحتلال تكتب نهايته.

وعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد الماضي، على مراسم تشييع حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفي الدين، قائلا إن العالم أصبح أفضل.

وقُتل نصر الله في غارة جوية إسرائيلية على مقر حزب الله في ضواحي بيروت في أواخر سبتمبر الماضي.

وحضر الآلاف تشييع نصر الله وخليفته صفي الدين، حيث امتلأت مدرجات ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في جنوب بيروت، والبالغة 55 ألف مقعد تقريبًا، قبل ساعات من بدء المراسم.

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