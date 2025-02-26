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ترامب: دون أسلحتنا لن يتمكن الأوكرانيون من الصمود وقد أقدم تنازلات لبوتين

07:57 م الأربعاء 26 فبراير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لم تكن لديه نية لتسوية الحرب في أوكرانيا سلميًا، وأن واشنطن هي من طرحت هذه الفكرة عليه، مؤكدًا أن إدارته قد تضطر لتقديم بعض التنازلات لبوتين لإنهاء الحرب.

وأكد ترامب في أول اجتماع للحكومة الأمريكية، أنه بدون الأسلحة الأمريكية لم يتمكن الأوكرانيون من الصمود، مؤكدًا أنه إذا لم يصبح رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى لاستمرت حرب أوكرانيا لفترة طويلة، ومشيرًا إلى أن نشر قوات سلام في أوكرانيا سهل ولكن الصعوبة تكمن في التوصل لاتفاق.

وفي سياق متصل، أكد ترامب أنه لن يقدم ضمانات أمنية كبيرة لأوكرانيا، موشحا إلى أن ذلك سيكون مسؤولية أوروبا، وخاصة فرنسا وبريطانيا اللتين أعلنتا استعدادهما لنشر قوات سلام هناك، مشددًا على أن الأولوية هي وقف القتال في أوكرانيا وعدم إنفاق أموال إضافية.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة أنفقت بالفعل 350 مليار دولار لمساعدة كييف، وأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور البيت الأبيض الجمعة المقبلة لتوقيع الاتفاقيات بشأن المعادن النادرة.

وأشار ترامب إلى أنه يريد التوصل لاتفاق مع روسيا قبل الحديث عن تخفيف العقوبات، مضيفًا: "سنقوم بأفضل ما يمكننا لتحقيق مصلحة روسيا وسنساعد أوكرانيا في استعادة أكبر قدر من أراضيها".

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