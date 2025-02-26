إعلان

لافروف: يجب تحسين العلاقات بين روسيا وأمريكا

02:04 م الأربعاء 26 فبراير 2025

سيرجي لافروف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه من الضروري التخلص من كل العوائق التي تشوب العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف لافروف، "سنبحث مع الجانب الأمريكي عمل السفارتين في واشنطن وموسكو خلال اجتماع اسطنبول الخميس".

ومن جانبه، قال القصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، إن هناك تفاهم على ضرورة عقد لقاء شخصي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لكن لا تفاصيل محددة حتى الآن.

وأوضح الكرملين، أن روسيا تظل مهتمة بمشاريع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات.

وفي وقتٍ سابق من فبراير الجاري، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، "ناقشنا مع الوفد الأمريكي تعزيز البعثات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة".

وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، بأن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على إعادة موظفي السفارتين في موسكو وواشنطن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيرجي لافروف روسيا أمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو
الأرصاد تُعلن طقس أول أسبوع من رمضان
فورد الأمريكية تعلن وقف بيع سياراتها في السوق المصري
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)