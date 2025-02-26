لافروف: يجب تحسين العلاقات بين روسيا وأمريكا

وكالات



قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه من الضروري التخلص من كل العوائق التي تشوب العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف لافروف، "سنبحث مع الجانب الأمريكي عمل السفارتين في واشنطن وموسكو خلال اجتماع اسطنبول الخميس".

ومن جانبه، قال القصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، إن هناك تفاهم على ضرورة عقد لقاء شخصي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لكن لا تفاصيل محددة حتى الآن.

وأوضح الكرملين، أن روسيا تظل مهتمة بمشاريع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات.

وفي وقتٍ سابق من فبراير الجاري، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، "ناقشنا مع الوفد الأمريكي تعزيز البعثات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة".

وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، بأن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على إعادة موظفي السفارتين في موسكو وواشنطن.