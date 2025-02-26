بسبب ترامب.. جنوب أفريقيا تدعو مجموعة العشرين لانتهاج مواقف أكثر حسما

جوهانسبرج - (د ب أ)

دعا الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا، دول مجموعة العشرين (جي 20)، إلى معالجة التحديات العالمية الملحة بصورة أكثر حسما، في الوقت الذي يقوم فيه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بقلب النظام العالمي، في إطار سعيه لتحقيق أجندة "أمريكا أولا" الخاصة به.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رامافوسا قوله في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في كيب تاون، اليوم الأربعاء: "إننا لا نتحرك بالسرعة الكافية، ولا بالجرأة الكافية".

وأضاف: "يجب علينا بشكل جماعي أن نستهدف إحداث تغيير جذري في جهودنا، بغرض تحسين حياة شعوب العالم".

جدير بالذكر أن جنوب أفريقيا كانت قد تولت في ديسمبر الماضي، الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، من البرازيل، لتصير بذلك أول دولة أفريقية تتولى قيادة المجموعة. ومن المقرر أن تستضيف جنوب أفريقيا قمة لزعماء المجموعة بجوهانسبرج، في نوفمبر المقبل، قبل تسليم القيادة إلى الولايات المتحدة.