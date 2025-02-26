إعلان

الأردن يعفي الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات

12:14 م الأربعاء 26 فبراير 2025

جعفر حسان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

عمان - (د ب أ )

قرر مجلس الوزراء الأردني برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، اليوم الأربعاء، إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات .

وذكرت قناة المملكة الأردنية أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.

وأشارت إلى أن القرار يأتي لمواكبة التطورات في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، وكجزء من الدعم الذي يقدمه الأردن للجانب السوري لتسهيل حركة التجارة.

وكان الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي قال إنّ إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم تطبيقا لمبدأ "المعاملة بالمثل" بإعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم عند دخولها سوريا.

وأضاف أن القرار جاء بناء على توافقات بين البلدين، وحرصا من الأردن على دعم سوريا ومساعدتها اقتصاديا، مبينا أن القرار سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا، عبر معبر جابر الحدودي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جعفر حسان الأردن الشاحنات السورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الأرصاد تُعلن طقس أول أسبوع من رمضان
الرئيس السيسي يستعرض حزمة الحماية الاجتماعية.. وبيان رسمي يكشف التفاصيل
فورد الأمريكية تعلن وقف بيع سياراتها في السوق المصري
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)